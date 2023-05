Küken spazierten nach 50-Meter-Sprung vom Glockenturm durch Schwaz

Dank einer eigens von der Polizei eingerichteten Verkehrssperre auf der Bundesstraße erreichten die Tiere nach einem heil überstandenen Sprung in 50 Meter Tiefe unbeschadet den nahen Inn. Um den Auszug der Tiere nicht zu verpassen und ihnen einen sicheren Weg zu gewährleisten, hatten mehrere Tierfreunde sich zusammengetan.

Nachdem mit Hilfe der ehemaligen Mesnerin Christine Amrainer Ende April das Nest lokalisiert werden konnte, übernahmen sie, Christoph Walder vom WWF und Reinhard Hölzl, Fotograf und Naturschutzreferent des ÖAV, die Überwachung der Gänsesäger-Familie, um den entscheidenden Moment nicht zu verpassen.

Mit Kamera überwacht

"Wir haben das Nest erst vor drei Wochen entdeckt und wussten nicht, wie lange die Mutter schon brütet", erzählt Hölzl. Die Tierfreunde installierten eine Infrarot-Kamera bei dem Nest. "Am Samstag ist es dann mit dem Schlüpfen losgegangen", so Hölzl. Die Polizei wurde schon mal vorgewarnt, am Sonntag ab sechs Uhr Wache beim Kirchturm geschoben.