Tierische Freude trotz strenger Regeln: Die Zoos sind wieder da

Aber auch in anderen Zoos warten Lockdown-Babys darauf, beobachtet zu werden. Unter dem Motto „Eine Reise um die Welt – an nur einem Tag“ hat etwa auch die Tierwelt Herberstein ab heute wieder geöffnet. Erstmals auf Besucher stößt hier ein kleines Faultier, das erst Ende November in dem steirischen Zoo das Licht der Welt erblickte.

Auch im Tiergarten Haag oder in Salzburg warten, rechtzeitig zum Beginn der Semesterferien auch im nahen Oberösterreich, zahlreiche Tiere auf Besucher.

Aber nicht nur die Besucher haben ihre tierischen Lieblinge vermisst: „In einem Tiergarten beobachten nicht nur die Menschen die Tiere – sondern auch umgekehrt. Es gibt Tierarten, die gerne mit den Besucherinnen und Besuchern interagieren“, erklärt Johanna Bukovsky vom Tiergarten Schönbrunn. Dazu gehören vor allem die Orang Utans, aber auch Papageien.