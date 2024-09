Tiercoach: Wie dreibeinige Vierbeiner gut unterwegs sind

In Österreich sorgte 2021 der erste Vogel mit Bionik-Prothese für Aufsehen. Bartgeier Mia hatte sich am Fuß derart schwer verletzt, dass dieser abgenommen werden musste. Nachdem Kater Pauli bei einem Unfall 2022 hinten beide Unterschenkel verloren hatte, erhielt der Freigänger in St. Pölten Cyber-Beine aus dem 3D-Drucker. Das Teilimplantat soll damals die erste Operation dieser Art in Österreich gewesen sein.