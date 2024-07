Tiercoach: Sind Mischlingshunde gesünder als reinrassige Vierbeiner?

Bunte Hunde sind Überraschungspakete. Wie der Welpe eines Tages aussehen wird, lässt sich schwer abschätzen. Wie sich sein Charakter entwickelt, zeichnet sich erst nach Monaten ab.

Fest steht, dass Promenadenmischungen genauso süß und tolle Freunde sein können wie Vierbeiner mit lupenreinem Stammbaum. Doch auch sie haben ihre Schwachstellen.

Am 31. Juni feiern Mischlingshunde und ihre Besitzer ihren großen Tag. 2005 wurde der „National Mutt Day“ in den USA ins Leben gerufen, um auf die Abschiebung der Unikate in Tierheime aufmerksam zu machen. Denn die Ergebnisse aus Zufallsbekanntschaften sind nicht immer willkommen.