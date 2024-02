Tiercoach: Warum Haustiere entwurmt werden müssen

"Geringer Befall bleibt lange unbemerkt"

„Es gibt verschiedenste Darmparasiten. Ein geringer Befall bleibt lange unbemerkt“, sagt Zoodoc Reitl. Werden die ausgeschiedenen Eier aber gleich wieder aufgenommen, führt die ständige Reinfektion zu Massenbefall und schließlich zu schweren Symptomen.

Auch Haustiere ohne Auslauf können erkranken

Vierbeiner, die auf engem Raum leben, sowie Haustiere, die beschnuppern oder fressen, was ihnen unterkommt, sind besonders gefährdet. Freigänger wiederum können Parasiteneier von Grashalmen abstreifen und bei der Fellpflege abschlecken. Bei jagenden Katzen kommen Würmer durch Zwischenwirte wie Maus oder Vogel dazu. Doch auch Haustiere ohne Auslauf sind dem Risiko, an Darmparasiten zu erkranken, ausgesetzt. Die Eier können z.B. an Schuhsohlen eingeschleppt werden.

Eine Laboranalyse schafft Sicherheit

„Bei häufigem bzw. chronischem Durchfall muss man an Parasiten denken“, sagt die Tierärztin aus der Ordination Tiergarten Schönbrunn. Der Kot muss untersucht werden. Experten können bereits an Form, Geruch und Verschleimung eine Verdachtsdiagnose stellen. Eine Laboranalyse sichert den Befund ab. Dabei sind allerdings selbst Drei-Tage-Proben nicht zu 100 Prozent verlässlich, denn Eier oder Würmer kommen nicht bei jeder Darmentleerung mit. Starker Befall ist jedoch selten zu übersehen. Schwächelnde Patienten müssen medizinisch versorgt werden.