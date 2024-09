Tiercoach: Nach der Diagnose Anämie ist noch viel zu klären

Es kann an einem massiven Zeckenbefall liegen oder an anderen Parasiten. Es können Leber- oder Nieren-Leiden dahinter stecken. Auch Autoimmunerkrankungen kommen als Ursache in Frage. Oder Unfälle mit offener Wunde. Eine Unterversorgung mit Vitaminen bzw. Eisen. Nicht zuletzt zählen Infektionen und Vergiftungen zu den Auslösern.

„Die Diagnose Blutarmut sagt noch nichts über das Warum aus“, betont Zoodoc Katharina Reitl. Der KURIER-Tiercoach erklärt, welche Gründe und Folgen Anämie haben kann, und wie Patienten mit verminderter Hämoglobin-Konzentration im Blut geholfen werden muss.