Tiercoach: Auf welche Gefahren Hundehalter im Herbst achten sollten

Dauerlicht stresst weniger als Blinklicht

„Ein Blinklicht am Halsband kann schon nervig sein. Manche beleuchten die Leine“, spricht Reitl zunächst die schlechten Sichtverhältnissen im Herbst an. Dauerlicht am Rücken stresst Vierbeiner und Halter weniger. Reflektoren, die problemlos auf Wintermäntelchen angebracht werden können, machen Hunde für Auto- und Radfahrer besser sichtbar.

„Bei abendlichen Spaziergängen in der Natur sollten Vierbeiner an die Leine“, sagt der Zoodoc aus der Ordination Tiergarten Schönbrunn. Hunde haben nicht nur einen ausgeprägten Geruchssinn, sie sehen im Dämmerlicht auch deutlich besser als Menschen; ihre Netzhaut verstärkt Restlicht. Damit jagen sie Wildtieren, die gerade bei der Äsung sind, schon hinterher, wenn der Halter den Grund für das Ausreißen noch nicht einmal bemerkt hat.

Walnüsse können zu Vergiftungen führen

„Walnüsse haben jetzt Saison“, schwenkt die Tierärztin zu potenziellen Gesundheitsrisiken. Während manche Hunde die harten Schalen sehr geschickt öffnen, verletzen sich andere beim Aufbeißen am Zahnfleisch.