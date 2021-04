Testpflicht für vier Osttiroler Gemeinden endet am Samstag

Die Ausreisetestpflicht für die Osttiroler Gemeinden Anras, Abfaltersbach, Assling und Leisach wird morgen, Samstag, beendet. Seit 11. April wurde beim Verlassen der Gemeinden ein negativer Corona-Test benötigt. Die Infektionszahlen in den betroffenen Gemeinden seien "stabil bis rückläufig", sagte Elmar Rizzoli, Leiter des Corona-Einsatzstabes am Freitag in einer Aussendung. Dennoch müsse man weiterhin "wachsam" sein, meinte er.

Bezirkshauptfrau Olga Reisner appellierte daher an die Bevölkerung, sich an die "bestehenden Vorgaben zu halten und ihren Covid-Status weiterhin regelmäßig zu überprüfen". In Osttirol galten mit Stand Freitag 244 Menschen als infiziert. Beim Verlassen von Nord- und Osttirol ist aber weiterhin ein negativer Corona-Test notwendig - dies gilt vorerst bis 5. Mai.