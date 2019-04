Terrorverdächtiger: Anwalt schmeißt die Verteidigung hin

Bei den beiden mutmaßlichen Komplizen des Attentäters, die am Mittwoch nach ihrer Landung am Flughafen Prag festgenommen wurden, handelt es sich um zwei in Wien lebende Iraker aus dem Dunstkreis von Qaeser A.. Auf die Spur des 30-jährigen Amar M. und der 27-jährigen Riyama B. sind die Verfassungsschützer nach der Hausdurchsuchung in Qaeser A.s Wohnung in Wien-Simmering gekommen.