Einzeltäter-These für vier geplante Bahnanschläge bröckelt

Bisher ist Qaeser A. wenig glaubwürdig, in den Verhören soll er negativ durch sein arrogantes Auftreten auffallen. Wenn sich Untersuchungsrichter oder Ermittler in ihrer Fragestellung wiederholen, quittiere der 42-jährige Iraker das mit rechthaberischen Antworten. Dass der Terrorverdächtige die Anschläge auf die ICE-Züge in Deutschland im Alleingang geplant und durchgeführt haben soll, wird als reine Schutzbehauptung gewertet. Auch dass es keinen radikalislamischen Hintergrund für die gescheiterten Attentate gibt, kauft dem Iraker angesichts der Beweislage weder der Verfassungsschutz noch der Staatsanwalt ab. Nicht nur seine Facebook-Profile lassen den Schluss zu, dass der Verdächtige mit dem IS sympathisiert. Auch die Drohschreiben und Fundstücke an den Tatorten in Deutschland sind mit IS-Botschaften gespickt.

Mittlerweile gehen die Ermittler von mindestens vier Anschlägen aus. Nachdem in Bayern und in Berlin jeweils ein Mal ein Stahlseile über die Bahnstrecke gespannt war, gab es in Bayern zwei weitere Versuche, Züge mit selbst konstruierten Holz- und Eisenkeilen entgleisen zu lassen. Letztlich sei es aber an Konstruktionsfehlern gelegen, dass der Zug nicht entgleist sei, sagt ein Sprecher des Bayerischen Landeskriminalamtes. Den deutschen Ermittlern zufolge wurden nicht nur DNA-Spuren von Qaeser A., sondern auch jene seiner Frau auf Beweismitteln an den Tatorten beziehungsweise auf einem Bekennerschreiben in Wien gefunden. „Das hat nicht viel Aussagekraft. Es kann auch daher rühren, dass die Dinge zuvor in der gemeinsamen Wohnung gelegen sind“, sagt Anwalt Wolfgang Blaschitz.