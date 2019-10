Terrorverdacht: Wienerin seit drei Monaten in Türkei festgehalten

Inzwischen setzt sich auch das "Free Mülkiye -Solidaritätskomitee" dafür ein, dass die türkischen Behörden das Ausreiseverbot aufhebt und Mülkiye Lacin wieder in ihr normales Leben zurückkehren kann. "Wir fordern von den politisch Verantwortlichen sofortigen Einsatz für ihre Freilassung!", erklärte Selma Schacht für das Komitee am Freitag in einer Aussendung. Lacin wurde dort mit den Worten zitiert: "Ich will wieder meinen Alltag haben. Ich will wieder zu meinem Job, zu den Kindern und zu meinen eigenen Kindern. Ich will nach Hause, nach Wien."

Das Komitee betonte, das nach wie vor keine schriftliche Anklage gegen Lacin vorliege. Bei den Verhören Lacins sei die Festnahme "mittels willkürlicher Vorwürfe gerechtfertigt" worden. Sie sei beschuldigt wurden, "dass sie am 1. Mai 2016 ihre Redefreiheit genutzt und auf die Missstände in den kurdischen Gebieten in der Türkei hingewiesen hat sowie dass sie kurdische Lieder auf Social Media geteilt und 'Biji Newroz' (kurdisch für "Hoch lebe das Neujahrsfest") gepostet hat. Ein Akt, der in der Türkei schon als 'terrorverdächtig' eingestuft wird und trauriger Alltag für jene" sei, die in politischer Opposition zur regierenden AKP von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogans stünden.