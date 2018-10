Weitere Österreicher werden in der Türkei festgehalten

„Die Vorwürfe sind völlig absurd. Mein Bruder hat die PKK niemals finanziell unterstützt.“ Der kurdischstämmige Mustafa T. ist über die Verhaftung des Linzer Geschäftsmannes Halil T. im türkischen Istanbul empört. Mittlerweile werden immer mehr Fälle über österreichische Staatsbürger bekannt, die in der Türkei inhaftiert oder festgehalten werden.

Im Fall des 50-jährigen Linzers Halil T., der mehrere erfolgreiche Unternehmen in Österreich, der Türkei und der Slowakei betreibt, soll laut türkischen Medien ein Foto einer Veranstaltung in Wels eine entscheidende Rolle spielen. Darauf sollen der Beschuldigte und ein Bild des Kurdenführers Abdullah Öcalan zu sehen sein. „Mein Bruder war zu der Veranstaltung eingeladen. Er war dort wie angeblich tausend andere Leute auch. Die Person, die da in den türkischen Medien gezeigt wird, ist er aber hundertprozentig nicht“, erklärt sein Bruder, der ebenfalls in Linz als Geschäftsmann aktiv ist. Dass sein Bruder in sozialen Medien offen gegen das Erdoğan-Regime auftrat, könne ihm jetzt Nachteile bescheren.