Es soll sich um den 20-jährigen Slowaken Arda K. handeln, der in Wien-Favoriten lebt. Er gilt als Schulfreund von Hasan E. Ihr gemeinsames Interesse: Der Islam. "Wie normal gläubige Muslime", erklärte der 20-Jährige bei der Polizei.

Die Freundschaft hielt auch nach der Schulzeit stand. Am 4. März des Vorjahres stieg Arda K. in Schwechat in ein Flugzeug und besuchte seinen Freund Hasan E. in Istanbul. Er habe dort in einem Hotel eingecheckt, schilderte er. Buchungsbestätigung habe er aber keine, weil er sein Handy verloren hätte, tischte er den Ermittlern bei einer Einvernahme auf.

In Istanbul habe ihm Hasan E. die Stadt gezeigt. Andere Personen hätten die beiden nicht getroffen, beteuert er. Hasan E. reiste dann nach Saudi Arabien weiter.

Arda K. sei dann das Geld ausgegangen, er sei deshalb wieder nach Österreich geflogen, gab er an. All das gab der nun Festgenommene bereits vor Monaten bei der Polizei zu Protokoll.