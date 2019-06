Terrorfinanzierung: Freispruch für Mutter von IS-Verdächtiger

Die Geldübergabe erfolgte in der Garage des Salzburger Hauptbahnhofs. Ende Dezember 2017 wandte sich eine Salzburgerin in ihrer Verzweiflung an syrische Schlepper, um ihre Tochter, die sich nach Syrien abgesetzt hatte, zurück nach Österreich zu bringen. Die Tochter soll sich in Syrien der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) angeschlossen haben und wird vom Bundeskriminalamt gesucht.

Einem Mittelsmann übergab die Mutter im Dezember 2017 6000 Euro, damit die Tochter aus Syrien in die Türkei ausreisen kann. Das brachte ihr einen Prozess wegen Terrorismusfinanzierung ein. Am Donnerstag wurde sie am Landesgericht Salzburg freigesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Behörden waren informiert

Dass ihre Tochter im Gebiet des IS sei, habe sie erst nach der Geldübergabe erfahren. "Dass sie beim IS war, hat sie davor nie erwähnt", sagte die Mutter vor Gericht. Im Juni 2014 habe sich ihre Tochter von einem Tag auf den anderen nach Syrien abgesetzt. Danach habe sie immer wieder Kontakt zu der jungen Frau, die in Syrien zwei Kinder bekommen hat, gehabt.

Die Polizei war von Anfang an im Bilde. Unmittelbar nach dem Verschwinden der Tochter habe die Familie Kontakt zu den Behörden aufgenommen. Auch das Landesamt für Verfassungsschutz habe sich kurz danach eingeschalten.