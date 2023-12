16-jähriger Oberösterreicher plante offenbar IS-Anschlag auf Synagoge

Es waren Eckpunkte, die am Montag bei einer Pressekonferenz im Innenministerium nochmals in Erinnerung gerufen werden sollten: Jene der Reform der Landesämter für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Die künftig LSEs - Landesämter für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung heißen.

Eckpunkte, deren Wichtigkeit von aktuellen Ereignissen überholt wurden.

Wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und DSN-Direktor und Projektleiter Omar Haijawi-Pirchner am Montag verkündeten, dürfte in den vergangenen Tagen erneut ein islamistischer Anschlag in Österreich verhindert worden sein.

Gerade junge Burschen radikalisieren sich

Ein erst 16-Jähriger aus Oberösterreich soll konkrete Terrorpläne für eine Synagoge gehabt haben. Es kam offenbar zu mehreren Hausdurchsuchungen in Oberösterreich. Der Verdächtige fällt damit in eine Zielgruppe, die laut Staatsschützern immer stärker in den Fokus der Ermittlungen rückt: junge Burschen, die sich radikalisieren.

"Radikalisierte Einzeltäter spielen nach wie vor eine zentrale Rolle. Gerade Junge radikalisieren sich rasch. In virtuellen Räumen werden Absprachen für Terroranschläge vereinbart", beonte der DSN-Chef.

Der 16-Jährige soll seine Pläne auch in Chats kundgetan haben. Ab Oktober 2023 soll der Bursche konkrete Vorbereitungen getroffen haben. Er dürfe die Absicht gehabt haben, Waffen zu kaufen und eine Synagoge in Wien, oder im Ausland, ins Visier genommen haben.

Die Festnahme erfolgte am vergangenen Donnerstag. Der Bursche befindet sich in U-Haft.

Blutige Videos am Handy

Die Polizei stellte etliche Datenträger bei dem 16-Jährigen fest. Darunter auch sein Handy, auf dem sich unzählige blutige und brutale IS-Vidoes finden sollen.

Doch zurück zur LVT-Reform: Im September 2021 hatte die LVT-Reform begonnen. Am Montag erinnerten Innenminister Gehard Karner (ÖVP), DSN-Direktor und Projektleiter Haijawi-Pirchner und der Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit Franz Ruf im Innenministerium bei einer Pressekonferenz nochmals an die Eckpunkte.

Fokus auf Staatsschutz

Jene Eckpunkte, die bereits im März am selben Ort und mit selber Besatzung kundgetan wurden: Der Fokus der Außenstellen in den Ländern der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) wird künftig nur mehr auf dem Staatsschutz liegen. Der nachrichtendienstliche Aspekt fällt weg.

Hochgefährder, also jene Personen, die eine besondere Gefahr für den Staat darstellen werden somit zur Ländersache. Stets in engster Absprache mit der Zentralstelle in Wien.