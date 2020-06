Tempo 100: Mit dem Auto wie auf Schienen fahren

Bei der Autobahnauffahrt Innsbruck-Mitte steigt der Fuß aufs Gaspedal. Dann übernimmt der Tempomat. Rund um die Tiroler Landeshauptstadt gilt Tempo 100, das auf der Fahrt nach Kufstein nahtlos in den „Luft-Hunderter“ übergeht. Der wurde bislang nur in Kraft gesetzt, wenn die Schadstoffbelastung bestimmte Schadstoff-Grenzwerte überschritten hat. Seit Donnerstag gilt Tempo 100 für Pkw auf weiten Teilen von Tirols Autobahnen ständig. Rund 90 Kilometer führen durch Luftsanierungsgebiet, in denen der 100er auf Grundlage des Immisionschutzgesetzes-Luft (IG-L) verordnet wurde.

Am Tag eins der Maßnahme scheinen sich die Verkehrsteilnehmer an die Tempobremse zu halten. Der Fahrspaß tendiert gegen null, der Stress aber auch. Gas und Bremse kommen nur bei Baustellen zum Einsatz. Oder wenn Temposünder die Überholspur blockieren und man hinter den langsamer fahrenden Lkw feststeckt. Ansonsten herrscht das Gefühl vor, wie auf Schienen zu fahren. Die Fahrzeuge sind wie auf einer Perlenkette aufgezogen. Autos schieben sich gemächlich am 20 km/h langsameren Schwerverkehr vorbei. Auf 67 Kilometern der Strecke von Innsbruck nach Kufstein gilt der „Luft-Hunderter“. Bei der Autobahnabfahrt weist das noch auf 130 km/h geeichte Navi einen Zeitverlust von sechs Minuten auf.