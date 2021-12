Telefonzelle in Klagenfurt am Wörthersee gesprengt

In Klagenfurt am Wörthersee ist in der Nacht auf Mittwoch eine Telefonzelle gesprengt worden. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Mittwoch mitteilte, erfolgte die Sprengung gegen 23.40 Uhr "unter Verwendung eines pyrotechnischen Gegenstandes". Es sei hoher Sachschaden entstanden. Die Täter seien bisher unbekannt, weitere Ermittlungen würden folgen.

Medienberichten zufolge befand sich die Telefonzelle am Schachterlweg im östlichen Stadtteil Welzenegg.