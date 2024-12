Einsamkeit in der Weihnachtszeit: Tipps und Hilfsangebote

Auch 2024 will die Telefonseelsorge in der Vorweihnachtszeit Betroffenen und Angehörigen unabhängig von Alter, Geschlecht, Religion und sozialer Herkunft eine Anlaufstelle bieten. Etwa 800 Mitarbeitende besetzen laufend mindestens zehn Leitungen.

Wer nicht gerne telefoniert, kann den Kontakt auch online, per Mail oder Chat, suchen. Der Chatroom steht täglich von 16:00 bis 23:00 Uhr offen – sollte man in der Warteschlange landen, kann man auch eine Mail schreiben oder auf den nächsten freien Mitarbeiter / die nächste freie Mitarbeiterin warten.

Professionelle Hilfe an Heilig Abend

Auch die Wiener Lebens- und Sozialberater bieten speziell zu Weihnachten eine Hotline-Service an. "Weihnachten bedeutet für viele Stress pur", so Harald G. Janisch, Fachgruppenobmann der Personenberatung und Personenbetreuung in der Wirtschaftskammer Wien: "Sei es, weil man alleine das Weihnachtsessen zubereiten muss, weil Streitereien drohen oder gar vorprogrammiert sind. Erschwerend kommt bei vielen auch die Einsamkeit hinzu. Etwas, das besonders aufs Gemüt schlägt."

Zu Weihnachten bieten daher zertifizieren Lebens- und Sozialberater professionelle Hilfe unter der Telefonhotline 0820 89 01 01 (20ct./Min.) an. An Heiligabend und an Feiertagen stehen sie Menschen in seelischer Not als neutrale Gesprächspartner zur Verfügung.

"Anonyme Krisengespräche am Telefon können für die Einsamen, Traurigen und Notleidenden heilsame Begegnungen sein. Unsere Mitglieder sind Profis für Krisenfälle und bei allen Fragen der persönlichen Entwicklung", so Janisch.