Terror bei Swift-Konzert: Anwalt fordert Enthaftung des Hauptverdächtigen

Der Anwalt will nun einen Enthaftungsantrag für seinen Mandanten einbringen.

45 Gramm des hoch explosiven Stoffes TATP wurden bei jenem 19-Jährigen in Ternitz gefunden, der einen Anschlag auf eines der Taylor-Swift-Konzerte in Wien geplant haben soll. Das Material wurde noch vor Ort im Garten notvernichtet.

Nach einem Hinweis des US-Geheimdiensts CIA wurden der mutmaßliche IS-Anhänger und ein mutmaßlicher Komplize festgenommen. Der 19-Jährige und der 17-Jährige sitzen wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation in U-Haft. Zuletzt hatte DSN-Direktor Omar Haijawi-Pirchner weitere belastende Indizien gegen den 19-Jährigen bekannt gegeben. Der mutmaßliche IS-Anhänger soll im Internet auch nach einer Möglichkeit gesucht haben, an Waffen - darunter eine AK-47 - zu kommen.

Zudem war er in Besitz eines Blaulichts - mit dem er, montiert an seinen Pkw, anscheinend in die Menschenmenge fahren wollte.

Sein Rechtsvertreter bestreitet allerdings, die dem 19-Jährigen unterstellten Terrorpläne hätten sich „in Ausführungsnähe“ befunden. Tomanek wollte klären lassen, ob die im Zuge einer Hausdurchsuchung beim 19-Jährigen sichergestellten Materialien geeignet waren, einen Sprengkörper anzufertigen und welche Wirkung ein solcher entfaltet hätte.