Tausende Abmeldungen bei Impfterminen

"Die Verunsicherung ist groß", sagt Michael Koren, der die Impfaktion in der Steiermark koordiniert. Das merke man auch bei den Impfterminen. "Von den in dieser Woche impfwilligen 5.000 haben rund 1.500 den Termin nicht wahrgenommen", sagt Koren im Ö1-Morgenjournal.

Nächste Woche gäbe es 25.000 Termine in der Steiermark – davon hätten sich bereits jetzt 3.700 abgemeldet, die den Impftermin nicht wahrnehmen wollen. Das ist kein Spezifikum der Steiermark. Auch in Wien gibt es rund zehn Prozent Absagen.

Der Grund für die Verunsicherung: Es geht um den Impfstoff von Astra Zeneca – und damit die in Verbindung gebrachten Blutgerinnseln, vor allem um eine seltene Formen ungewöhnlicher Hirnvenen-Thrombosen.

Vergangene Woche setzte zunächst Deutschland die Verimpfung an Unter-60-Jährige aus. Eine Reihe anderer Europäischer Länder folgte. In Großbritannien, wo inzwischen fast 50 Prozent der Bevölkerung vorwiegend mit dem Vakzin von Astra Zeneca geimpft ist, wird der Impfstoff inzwischen nicht mehr an Unter-30-Jährige verimpft.