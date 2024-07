8 Monate keine Züge zwischen Kärnten und Salzburg: Das ändern ÖBB nun

Was keinen Güter- und keinen Personenverkehr auf der Tauernstrecke , die neben der Brennerachse die wichtigste österreichische alpenüberquerende Verbindung ist, bedeutet.

Am Dienstag haben die ÖBB nun per Postwurf in den betroffenen Anrainergemeinden neue Details zu dem Mega-Projekt bekanntgegeben.

Besonders zwei Punkte stechen dabei heraus, die bisher so nicht fixiert waren.