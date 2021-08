Tauernautobahn: 92-Jähriger als Geisterfahrer unterwegs

Ein 92-Jähriger ist am Freitagnachmittag mit seinem Auto als Geisterfahrer auf der Tauernautobahn (A10) im Pongau unterwegs gewesen. Der betagte Mann war von der Raststätte Eben-Nord in Fahrtrichtung Villach falsch aufgefahren. Er bemerkte nach kurzer Zeit seinen Fehler und blieb am Überholstreifen stehen. Als es die Verkehrssituation auf der zu dieser Zeit stark befahrenen Autobahn zuließ, wendete er seinen Wagen und fuhr zur Raststation zurück, berichtete die Polizei.

Die von Zeugen alarmierte Exekutive suchte zuerst ohne Erfolg nach dem Pensionisten. Die Beamten erreichten den 92-Jährigen schließlich telefonisch, in Bischofshofen hielten sie dann sein Fahrzeug an. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ. Nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft St. Johann im Pongau wurde dem Geisterfahrer der Führerschein vorläufig abgenommen. Bei dem Zwischenfall kamen keine Personen zu Schaden.