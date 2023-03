"Der Bedarf an Hilfe ist größer als die Güter, die eingeflogen werden"

Wie geht es weiter?

Wir versuchen, Wassernetzwerke, Schulen und Gesundheitseinrichtungen zu sanieren. In Aleppo ist die Wasserzufuhr für die Stadt unterbrochen. Das ÖRK hat bei der Wasser- und Sanitärversorgung eine große Expertise. Man muss bedenken, dass sich Syrien seit einem Jahr in einer Cholera-Krise befindet. Wo große Massen an Menschen vertrieben wurden, ist es auch ohne Epidemie sehr gefährlich, dass sich Krankheiten verbreiten.