Surfen an der Traun: Die Reiter der eiskalten Welle

Sie tragen Ganzkörperanzüge, trotzen den Umwelteinflüssen und haben ein spezielles Talent. Ja, in Ebensee im Salzkammergut sind Superhelden zu Hause – oder zumindest scheint es für kälteempfindliche Menschen so. Denn wie könnte man sich sonst erklären, dass sich die Mutigen trotz Eiseskälte in die Fluten wagen. Konkret in jene der größten Flusswelle Europas, der sogenannten „Riverwave“. Denn diese hat auch im Winter Saison.

Maximilian Neuböck ist Betreiber der Anlage und einer dieser mutmaßlichen Helden. Auf die Frage, weshalb er zwei- bis dreimal die Woche bei Wassertemperaturen von drei bis fünf Grad Surfen geht, erwidert er: „Warum sollte man es nicht tun?“ Der Schnee fürs Ski- und Snowboardfahren fehle derzeit noch. Er gehe deshalb vorerst seiner Surfleidenschaft nach. „Kick ist es aber im Winter kein anderer als im Sommer“, so Neuböck.