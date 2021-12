„Fahren auf Sicht“: oö. Tourismusbranche hofft auf bessere Saison

Ob in der Therme entspannen, mit den Skiern die Piste hinunterbrettern, mit Schneeschuhen auf einen Gipfel stapfen, in einem See ein Eisbad nehmen oder auf der größten Flusswelle der Welt surfen – wie Tourismuslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) am Montag in einer Pressekonferenz kundtat, hat Oberösterreich viel zu bieten, auch im Winter. Und das solle heuer auch genutzt werden, appelliert Achleitner an die Bevölkerung, denn keine Branche hätten Corona und die Lockdowns so hart getroffen, wie die Tourismusbranche.

„Die Freizeit in der Natur zu verbringen ist seit Corona besonders gefragt. Es hat für die Menschen eine Art Ventilfunktion“, sagt Achleitner. Er hofft deshalb, dass dieser Trend auch auf die Wintersaison 2021/2022 übergreife. Man wolle zumindest dieses Jahr besser abschneiden, als ein Jahr zuvor, formuliert er sein Ziel.