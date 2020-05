Alpinist Kammerlander war bei Unfall alkoholisiert

Bereits kurz nachdem der berühmte Alpinist Hans Kammerlander vergangene Woche in Südtirol bei einem Autounfall mit mehreren Beteiligten schwer verletzt wurde, kamen Zweifel über den Hergang auf. Sie haben am Mittwoch neue Nahrung bekommen. Die Auswertung des Bluttests von Kammerlander hat ergeben, dass er zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert war. Der 56-Jährige soll laut Laborbefund 1,48 Promille Alkohol im Blut gehabt haben, berichteten die Neue Südtiroler Tageszeitung und Stol.it am Mittwoch.

Der Leitende Oberstaatsanwalt am Landesgericht in Bozen, Guido Rispoli, hat mittlerweile die Alkoholisierung bestätigt. „Der Labortest bei Herrn Kammerlander”, so Rispoli, „hat einen Wert von 1,48 Promille ergeben.”