Suche nach vermisstem Skifahrer in Lech begonnen

Dank der Wetterbesserung sind am Dienstagvormittag in Lech am Arlberg erste Maßnahmen ergriffen worden, um mit der Suche nach dem vierten seit Samstag vermissten Skifahrer beginnen zu können. Noch am Vormittag startete der Hubschrauber zu einem Erkundungsflug zum Kegel der Lawine, die am Samstag bereits drei Todesopfer gefordert hatte.

Von der Luft aus werde man versuchen, Signale des Lawinenpiepsers des deutschen Variantenskifahrers zu orten, sagte der Lecher Bürgermeister Ludwig Muxel auf APA-Nachfrage. Anschließend werde die Lawinenkommission beurteilen müssen, ob in dem Gebiet noch Lawinensprengungen nötig sind. Erst dann könnten Einsatzkräfte der Bergrettung und Alpinpolizisten mit der Suche beginnen.