Vorarlberg: Mindestens drei Tote bei Lawine in Lech

Drei Skifahrer aus Deutschland sind am Samstag bei einem Lawinenunglück in Lech in Vorarlberg ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden die Wintersportler aus Deutschland im Bereich "Langer Zug" nördlich der Rüfikopf-Seilbahn von einer Lawine erfasst und verschüttet. Drei von ihnen konnten lokalisiert und geborgen werden. Für sie kam aber jede Hilfe zu spät. Der "Lange Zug" wird vor Ort als eine der steilsten präparierten Touren der Welt bezeichnet und die Opfer dürften diese auch noch in Richtung des freien Geländes verlassen haben.

Die Suche nach dem vierten Skifahrer musste wegen der starken Schneefälle und der Lawinengefahr abgebrochen werden. "Das ist für die Einsatzkräfte aktuell einfach viel zu gefährlich", erklärte der Lecher Bürgermeister Ludwig Muxel der APA. Auch für die kommenden Stunden war vorerst nicht mit einer Wetterbesserung zu rechnen. Laut den Prognosen des Vorarlberger Lawinenwarndienstes sorgten Neuschnee, Regen und Wind am Sonntag abermals für einen deutlichen Anstieg der Lawinengefahr. Damit die Suche nach dem vierten Vermissten fortgesetzt werden könne, müssten sich die Verhältnisse aber "deutlich" bessern.