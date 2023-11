Suchaktion nach abgängigem Wanderer in Tirol

Im Karwendelgebirge wird seit Samstagabend ein Wanderer vermisst. Angehörige hatten den 55-jährigen Belgier als abgängig gemeldet, daraufhin begannen Bergrettung und Polizei eine Suchaktion, die wegen der einbrechenden Dunkelheit unterbrochen werden musste. Die Suche wurde am Sonntag fortgesetzt, so die Tiroler Exekutive.

Der Mann hatte am 29. Oktober in Scharnitz (Bez. Innsbruck-Land) eine Karwendeldurchquerung begonnen. Am 2. November hätten Angehörige zum letzten Mal telefonischen Kontakt zu dem Wanderer gehabt, sie meldeten ihn am Samstagabend gegen 20.30 Uhr bei der Polizei in Schwaz als vermisst. Sowohl die Erhebungen als auch die Suchaktion seien bisher ergebnislos verlaufen, hieß es am Sonntagvormittag.

