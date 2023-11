Leidvolles Gedenken an die November-Pogrome

Es war ein beeindruckendes Statement gegen Antisemitismus, als sich am 2. November Tausende Menschen auf dem Heldenplatz versammelten, um mit einem Lichtermeer die Solidarität mit Israel zu zeigen. Das nur wenige Stunden nach einem schändlichen Brandanschlag auf die jüdische Zeremonienhalle des Wiener Zentralfriedhofs.

Diese Woche wird man sich auch im Parlament dem Antisemitismus stellen. Der Anlass ist das Gedenken an die November-Pogrome gegen Juden in Österreich. Sie waren vor 85 Jahren der vorläufige Höhepunkt der antisemitischen Verfolgung durch das NS-Regime, die schließlich im Holocaust mündete. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurden Synagogen in ganz Österreich angegriffen und in Brand gesteckt, jüdische Geschäfte geplündert und zahlreiche jüdische Mitbürger misshandelt.