Sturz von Sessellift: Zehnjähriger schwer verletzt

Ein zehnjähriger Schüler ist gestern, Montag, im Skigebiet von Wagrain (Pongau) von einem Vierer-Sessellift gestürzt. Laut Polizei haben der Däne und zwei gleichaltrige Skifahrer den Sicherheitsbügel beim Ausstieg vermutlich zu früh geöffnet. Der Däne verlor das Gleichgewicht und fiel zwei bis drei Meter in die Tiefe. Er brach sich laut einer Polizeisprecherin den linken Unterarm.

Der Unfall am "Topliner"-Sessellift war am Montag nicht der einzige Liftunfall in Wagrain. Als das Liftpersonal die "Not-Aus"-Taste des Sesselliftes "Sonntagskogel 1" drückte, wurde eine 67-jährige Skifahrerin aus Bayern beim Einstieg von einem schaukelnden Sessel nach vorne gestoßen. Die Frau kam unterhalb des Sessels zu liegen. Sie erlitt eine Mittelhandfraktur.

Im Skigebiet von Wagrein und Kleinarl kam es am Montag auch zu vier Unfällen auf Pisten. Bei den Kollisionen wurden ein 71-jähriger Pongauer, eine 51-jährige Niederländerin, ein 40-jähriger Slowake und ein 13-jähriger Burgenländer zum Teil schwer verletzt. Bei drei der vier Zusammenstöße mit anderen Wintersportlern begingen die anderen Beteiligten "Fahrerflucht". Sie verließen die Unfallstelle, ohne ihre Identität bekannt zu geben.