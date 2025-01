Das Tief "Charly" hat in den vergangenen Tagen bereits in Deutschland für heftige Schneefülle und Stürme gesorgt - und dürfte sich nun weiter Richtung Österreich bewegen.

Auf der Homepage der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) steht die Wetterwarnung für die meisten Bundesländer aktuell auf Gelb , sprich auf "Vorsicht!". Lediglich in den südlichsten Teilen Kärntens, der Steiermark und des Burgenlands stehen die Zeichen auf Grün.

Sturmwetter: Auch Orkanböen zu erwarten

Ähnliches vermeldet auch die Unwetterzentrale (UWZ). "Am Donnerstag viele Wolken, ab dem Abend zunehmend stürmisch" wird gewarnt. Auch das Unwetterradar zeigt, wie sich "Charly" in Richtung Österreich bewegt.

Unwetter ist insbesondere für die Bundesländer Wien, Niederösterreich, Burgenland und Teile der Steiermark vorhergesagt. "In der Nacht auf Freitag muss im gesamten Norden und Osten sowie im Bergland mit stürmischem West- bis Nordwestwind gerechnet werden. Besonders vom Alpenostrand und dem Wiener Becken bis in den Seewinkel und vom Grazer Bergland bis zum Wechsel sind schwere Sturmböen um 100 km/h einzuplanen, lokal sind auch Orkanböen möglich. In den Morgenstunden lässt der Wind wieder deutlich nach," lautet die Prognose.