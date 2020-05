Sturmtief "Gudrun" fegte über das Land

Der erste heftige Gewittertag des Jahres liegt zurück: Das Sturmtief „Gudrun“ brachte am Samstagabend vor allem entlang der Alpennordseite nicht nur den ersehnten Regen für die Landwirtschaft mit sich, sondern auch zahlreiche Feuerwehreinsätze. Strömender Regen und heftige Windböen hatten das Land großteils im Griff.

Nachdem im Tiroler Oberland am Samstag mit leicht föhnigem Südwind zum ersten Mal in diesem Jahr die 30 Grad-Marke überschritten wurde, kam dort der Sturm bereits Samstagnachmittag an und sorgte für etwa 100 Feuerwehreinsätze: In Ebbs (Bezirk Kufstein) deckte der heftige Wind - mit maximalen Böen von 104 Kilometer pro Stunde - drei Hausdächer ab, in Münster wurde das Kirchendach beschädigt. In Innsbruck stürzte unter anderem ein Baum auf eine Stromleitung der ÖBB.