Sturm verlagert sich in den Süden: Warnungen bleiben aufrecht

In Tirol blieben am Dienstagvormittag zunächst zahlreiche Skigebiete gesperrt – so etwa in Ischgl oder Galtür im Paznauntal – oder konnten nur mit stark eingeschränktem Pistenbetrieb starten – so etwa in Sölden im Ötztal oder in Kitzbühel. Auch in und um Salzburg ist heute nicht an Skifahren zu denken. Gesperrt sind unter anderem der Dachsteingletscher, der Feuerkogel, Hinterstoder, Abtenau und Rauris.