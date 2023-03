Sturm sorgte für hunderte Feuerwehreinsätze in Österreich

In der Landeshauptstadt wurde das Dach der Kammerspiele großteils zerstört. Wie das Landestheater in einer Presseaussendung am Samstag bekannt gab, wurde „das Blechdach des Bühnenturms quasi wie Stanniolpapier zerknüllt“, so Thomas Königstorfer, kaufmännischer Direktor des Landestheaters.

Trümmer des Daches stürzten aber nicht in die Tiefe, auch bei diesem Vorfall wurde daher niemand verletzt. Für Samstag waren ohnehin keine Vorstellungen geplant gewesen. Ob der Sturmschaden den Vorstellungsbetrieb der kommenden Tage beeinträchtigt, werde noch untersucht, hieß es in der Aussendung.