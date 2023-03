Heikler Zwischenfall bei AUA-Flug nach Montreal

Zu einem heiklen Zwischenfall kam es am Mittwoch bei einem AUA-Flug von Wien nach Montreal. Wie aeroTELEGRAPH berichtet, hatte die Besatzung vor der Landung keinen Kontakt zu den Lotsen. Grund dĂĽrfte ein Fehler bei der Flugsicherung gewesen sein.

Die Boeing 767 hob gegen 11 Uhr in Wien ab. Nach acht Stunden Flug setzte sie zum Landeanflug in Kanada an. Zwar gab es eine Freigabe der kanadischen Flugsicherung. Doch diese Information dĂĽrfte nicht an den Kontrollturm weitergeleitet worden sein. Zudem sei der AUA-Crew eine falsche Funkfrequenz mitgeteilt worden, wird eine AUA-Sprecherin zitiert.

Formal hätte die Maschine ohne die Landeerlaubnis somit gar nicht landen dürfen.

Die Landung musste somit ohne Kontakt zum Tower durchgefĂĽhrt werden. Erst auf dem Boden konnte Kontakt zur Bodenkontrolle hergestellt werden. "Wir prĂĽfen den Vorfall", heiĂźt es vonseiten der AUA.