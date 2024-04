Sturm plagte weite Teile Österreichs: Spitzen über 100 km/h

Der Sturm hat in den vergangenen 24 Stunden weite Teile Österreichs geplagt. Die Geosphere Austria registrierte Spitzen über 100 Stundenkilometern, und das nicht nur auf den Bergen. So lag Gumpoldskirchen in Niederösterreich auf 212 Metern Seehöhe an zweiter Stelle mit gemessenen 109,4 Stundenkilometern hinter dem Patscherkofel in Tirol (2.251 Meter Seehöhe), wo 111,2 Stundenkilometer Windspitze registriert wurden.