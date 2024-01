Sturm in Niederösterreich: Seil von Ampelanlage gerissen

Ein Sturmtief zieht seit Mittwoch über weite Teile Österreichs. Speziell in Niederösterreich waren die Feuerwehren gefordert und mussten zu rund 40 Einsätze ausrücken. Die Nacht sei weitgehend ruhig verlaufen, sagte Klaus Stebal, Sprecher des Landeskommandos, am Donnerstag auf APA-Anfrage.

➤ Mehr lesen: Nach Felssturz: Schnellstraße S6 in beide Richtungen gesperrt

Auf die ruhige Nacht folgte am Donnerstag aber schon der nächste Einsatz: In Oeynhausen im Bezirk Baden wurde eine Ampelanlage Opfer des Sturms. Eine Ampelanlage an der Kreuzung B17/B210 soll durch starke Böen aus der Strahlseilverankerung gerissen worden sein.

➤ Mehr lesen: Der verfrühte Frühling kommt: 2 Wochen über 10 Grad warm

Sie hing gefährlich knapp über der Fahrbahn, wie die örtliche Feuerwehr berichtet. Die Ampelanlage wurde abgebaut. Verletzte gibt es laut Informationen des ORF Niederösterreich keine.