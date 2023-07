Studentenwohnen im Anleger-Geviert in der Warteschleife

„Aber noch hakt es rechtlich“, sagte Bürgermeister Georg Willi (Grüne) vergangene Woche zum KURIER. ISH-Geschäftsführerin Huberta Scheiber bestätigt das. „Wir sind nach wie vor mit der Zima in verbindlichsten Verhandlungen. Aber wir müssen eine Entscheidung des Landes abwarten.“

Dass diese positiv ausfällt, hofft auch Willi und erklärt den Hintergrund: „Damit das ISH die Wohnungen kaufen kann, muss es aus dem Regime des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes entlassen werden.“

SPÖ-Wohnbaulandesrat Georg Dornauer wurde mit der Causa bereits befasst, wie er auf Anfrage wissen lässt. Nähere Details zu der Rechtsfrage konnte er am Montag vorerst noch nicht nennen.

Niedrigere Preise ausgehandelt

Die 48 Wohnungen sind in eben jenem Gebäude des aus vier Blöcken bestehenden Stadt-Carrés vorgesehen, in dem auch besagte „Mikroapartments“ zum Verkauf stehen. Das ISH würde diese Kleinwohnungen aber weit unter den marktüblichen Preisen erhalten, sagt Scheiber: „Die Stadt hat einen deutlich niedrigeren Preis dafür ausgehandelt. Das ist sehr attraktiv für uns“, erklärt die ISH-Geschäftsführerin die Hintergründe.

Und diese Wohnungen würden dann zu „sozial verträglichen Preisen“ an Studenten vermietet, die unter den Benutzungsentgelten anderer Studentenheime liegen würden. Das Konzept sieht vor, dass die Garconnieren als eine gemeinsame Einheit, abgekapselt von den anderen Wohnungen in dem Gebäude funktionieren – also im Grund ein Studentenheim im Mehrparteienwohnhaus. Laut Scheiber sind auch Gemeinschaftsräumlichkeiten vorgesehen.

Mit Widmung gesichert

Doch ohne die Mithilfe des Landes steht das Projekt auf einem wackeligen Fundament. Und damit auch der öffentliche Mehrwert bei diesem Geviert, über das die Immobilien-Firma Zima und die Stadtpolitik beinahe ein Jahrzehnt gestritten haben, ehe es nun nach und nach besiedelt wird.