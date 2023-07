Stromschlag beim Duschen: 17-jähriger Österreicher stirbt in Kroatien-Urlaub

Nach Informationen der kroatischen Tageszeitung Slobodna Dalmacija befand sich der 17-Jährige gemeinsam mit seiner Familie in einer Unterkunft in Zavala. Das etwas ältere Haus hat eine Außendusche - am Freitag gegen 14:45 Uhr soll es zu dem Unglück gekommen sein. Aufgrund des Vorfalls blieb der Ort laut meinbezirk.at kurze Zeit ohne Strom. Eine Obduktion steht noch aus.

Das Außenministerium steht den Angehörigen unterstützend zur Seite und will aus Rücksicht auf diese keine weiteren Angaben zu dem "tragischen Vorfall" machen.

