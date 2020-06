Strengere Strafen für Justizwachebeamte nach Übergriffen in Gefängnissen

Der Schläger wurde zu einer unbedingten Geldstrafe verurteilt und ersparte sich ein Disziplinarverfahren, indem er freiwillig den Dienst quittierte. Die drei anderen Beamten, zwei Männer und eine Frau, wurden härter bestraft: jeweils drei Monate Haft bedingt und Geldstrafen zwischen 1000 und 3640 Euro.

Disziplinarverfahren können nach solchen Verurteilungen ohne zusätzliche Strafen bleiben, wenn der Unrechtsgehalt der Tat im Gerichtsverfahren bereits zur Gänze erfasst wurde. In diesem Fall erschien es der Disziplinarkommission im Justizministerium dringend geboten, noch eines draufzusetzen. "Nicht zuletzt mit Blick auf die derzeitige besondere Sensibilität in der öffentlichen Wahrnehmung jeglicher Unzukömmlichkeiten im Strafvollzug" wurden weitere Geldstrafen in der Höhe zwischen 500 und 800 Euro verhängt.

Vor allem die Verschleierung eines "krass rechtswidrigen Verhaltens eines Justizwache-Kollegen, anstatt einen aktiven Beitrag zur Aufklärung und Beseitigung eines Missstandes zu leisten", erzürnte den Disziplinarsenat.