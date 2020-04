Streit zwischen Familien forderte in Graz mehrere Verletzte

Zwei bulgarische Familien haben sich am Ostersonntag in Graz geprügelt, wobei mehrere Männer teils schwer verletzt wurden. Ein 32-Jähriger wurde so schwer am Kopf verletzt, dass er in die Intensivstation des LKH Graz gebracht werden musste. Er war nicht ansprechbar, hieß es am Ostermontag seitens der Polizei.

Die Auseinandersetzung dürfte gegen 20 Uhr in der Annenstraße begonnen haben, als drei Männer – darunter der später schwer verletzte 32-Jährige – in die Wohnung eines 51-Jährigen eindringen wollten. Als die Polizei kam, war das Trio bereits verschwunden. Wenig später waren zumindest zwei der Männer aber in eine Rauferei in der unweit entfernten Andrägasse verwickelt. Als die Streife dort gerade die Daten aufnahm, gab es wieder eine Prügelei mehrerer Männer in der Annenstraße.

Die Polizisten wechselten daraufhin erneut den Tatort und nahmen vier Bulgaren fest. Der 32-Jährige lag beim Eintreffen der Beamten bereits schwer verletzt am Boden. Der Grund für den Streit der Familien ist nicht bekannt. Dolmetscher mussten erst angefordert werden.