Streit um Vorherrschaft in USA: Glock soll Waffen vernichten

Es ist ein äußerst spannendes Duell zweier Büchsenmacher, das aktuell auf dem Wiener Handelsgericht ausgefochten wird. Beim Streit zwischen der deutschen Waffenschmiede Sig Sauer und seinem österreichischen Konkurrenten Glock mit Sitz in Ferlach in Kärnten und Deutsch-Wagram in Niederösterreich geht es um die Waffenvorherrschaft auf dem US-Markt.

Am Freitag fand die erste Anhörung zum Rechtsstreit statt. Bei den Glock-Handfeuerwaffen der „Generation 5“ und „ Glock 19X“ soll laut einem Bericht der Finanznachrichtenagentur Bloomberg ein Patent für einen Verschluss verletzt worden sein. Sig Sauer fordert nun, dass Glock die Produktion der umstrittenen Waffen einstellt. Betroffene, bereits produzierte Waffen sollen zerstört werden, fordert der Glock-Konkurrent. Die Einnahmen aus bisherigen Verkäufen sollen offengelegt werden, um fällige Patentgebühren festlegen zu können.

Glock sieht das freilich ganz anders. Ja sogar die Nichtigkeit des Klagepatentes habe man bescheinigen können, daher sei die von Sig Sauer geforderte einstweilige Verfügung gegen Glock im Rahmen der Klage am Handelsgericht von diesem rechtskräftig abgewiesen worden, sagt Glock-Anwalt Wilhelm Gösseringer.