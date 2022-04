Streit mit Morddrohung zwischen Frauen in Kärntner Unterkunft

Zwei Frauen aus der Slowakei und Polen sind am Karsamstag in einem Haus in Spittal an der Drau aneinandergeraten, dabei bedrohte die Polin (48) ihre slowakische Mitbewohnerin (32) mit dem Umbringen. Da die Ältere ein Messer dabeihatte, flüchtete die Jüngere in den Garten des Hauses. Die herbeigeholte Polizei sprach ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen die 48-Jährige aus, wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilte.

Die beiden Frauen wohnten in dem Einfamilienhaus zusammen in einem Zimmer. Nach dem Streit packte die Slowakin ihre Sachen und bezog ein anderes Zimmer in demselben Objekt. Am Karsamstag gegen 14.00 Uhr kam die Polin nach Aussage der Slowakin zu deren Zimmertür, versuchte diese zu öffnen und schlug mit einem mitgebrachten Messer dagegen. Die Ältere drohte außerdem lautstark, dass sie die 32-Jährige umbringen werde. Dieser gelang es in den Garten zu flüchten, wo sie telefonisch die Polizei verständigte. Die 48-Jährige gab die Drohung nicht zu, sie wurde angezeigt und musste das Haus verlassen. Der Unterkunft darf sie sich vorerst nicht nähern.