Streit in Tirol eskaliert: 14-Jähriger zückte Messer

In Schwaz in Tirol ist Samstagabend ein Streit zwischen vier einheimischen Jugendlichen eskaliert. Im Zuge der Auseinandersetzung zückte ein 14-Jähriger plötzlich ein Klappmesser, berichtete die Polizei. Er verletzte zwei am Streit beteiligte 15-Jährige leicht.

Festnahme nach Flucht

Der Teenager flüchtete, wurde aber nach der Fahndung mit mehreren Polizeistreifen in seiner Wohnung festgenommen. Das Messer wurde sichergestellt und der Tatverdächtige in die Justizanstalt eingeliefert, hieß es.