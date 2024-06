Streik statt Fußball: Fahrradboten demonstrieren während EM

Am 17. Juni sowie am 21. Juni und am 25. Juni soll abends von 17:30 Uhr bis 22 Uhr gestreikt werden, kündigte die Gewerkschaft vida in einer Aussendung an. Die Streiks finden in Wien, Graz, Salzburg und Klagenfurt statt.

In Wien wird laut Angaben der Gewerkschaft bei den Essenszustellern Lieferando und Foodora gestreikt sowie in weiteren Landehauptstädten bei Lieferando.

Monatslohn unter der Armutsgrenze

Es sei ein Skandal, dass für UEFA-Sponsoring ausreichend Geld vorhanden sei, nicht aber für eine Lohnerhöhung der Beschäftigten, so Markus Petritsch, vida-Vorsitzender des Fachbereichs Straße, in einer Aussendung.

Die Streiks stehen vor dem Hintergrund der monatelangen, bisher ergebnislosen Verhandlungsrunden um einen Kollektivvertag.