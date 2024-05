Lieferando und Foodora beruhigen vor Protest der Fahrradboten

In der Zeit von 11 bis 14 Uhr wird in Wien bei Lieferando und Foodora gestreikt. In Graz, Innsbruck und Klagenfurt trifft der Ausstand die Lieferando-Hubs. Das hatte die Gewerkschaft vida am Montag bekannt gegeben. "Der Streikaufruf für den 15. Mai beschränkt sich auf eine einzelne Mittagsschicht in nur vier Städten, und Konsumenten werden auch in dieser weiter bestellen können", so der Just-Eat-Sprecher in Stellungnahme gegenüber der APA.

"Wir rechnen mit einer überschaubaren Streikbeteiligung innerhalb unserer Flotte, dürften folglich auch unsere Auslieferung weitgehend aufrecht erhalten können."