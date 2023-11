Neue, alte Gäste im Winter: Bleiben die Störche jetzt ganzes Jahr?

Spannend ist für Zimmermann, dass manche Jungtiere in den Süden ziehen, obwohl ihre Eltern an Ort und Stelle bleiben. Eigentlich habe man angenommen, dass dieses Verhalten von den Eltern auf die Jungen übergeht. Das sei aber offenbar nicht unbedingt der Fall. Und während die Störche früher allesamt in Gebiete südlich der Sahara zogen, haben einige inzwischen auch die Vorteile des Überwinterns in Spanien oder Portugal entdeckt: Der Flug ist kürzer und damit weniger zeitraubend und kräftezehrend, und durch den kürzeren Weg sind sie früher wieder in Österreich, was ihnen einen Startvorteil bei der Suche nach guten Brutplätzen verschafft.

