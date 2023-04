Er ist wieder da: Warum der Storch ein Abenteurer ist

Fabeln und Märchen

In vielen europäischen Legenden gilt der Storch als Symbol des Glücks, er überbringt die Säuglinge in einem Korb oder lässt sie durch einen Schornstein fallen. Sitzt ein Storch auf dem Dach eines Hauses, kündigt dies die Geburt eines Kindes an. So schreiben es jedenfalls die Sagen, Fabeln und Märchengeschichten. Er (weiblich: die Störchin) ist ein Wesen, dem oft menschliche Eigenschaften zugeschrieben werden, wie Stolz und Hochmütigkeit. Aber er gilt auch als Gelehrter und Weiser. Und als Reisender, der Abenteuer erlebt. Nun wurde er wieder gesichtet, in der Storchenstadt Marchegg und am Neusiedler See.