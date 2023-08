Guter Bruterfolg bei Weißstörchen trotz viel Niederschlags

Mehr Niederschläge

Wie viele Tiere jedes Jahr durchkommen, hängt vor allem vom Nahrungsangebot ab. Damit die Wege nicht zu weit werden, benötigen die Vögel nahrungsreiche Wiesen in der Nähe der Horste. Der zweite wichtige Punkt ist die Witterung. Und die war heuer alles andere als ideal. „Vor allem in der ersten Junihälfte, wenn die Jungvögel noch klein sind, können sich längere Schlechtwetterperioden fatal auswirken“, sagt Karner-Ranner.

„Mit nur rund 15 Prozent erfolgloser Bruten zeigt sich, dass sich wetterbedingte Verluste zumindest in Ostösterreich in Grenzen hielten. In verregneten Jahren kann der Wert deutlich ansteigen und bei rund 20 bis 25 Prozent liegen“, sagt Karner-Ranner. Wie der Bruterfolg in West- und Südösterreich ausgefallen ist, könne man erst im Herbst sagen. „Erfreulich sind Nachrichten von Neu- und Wiederbesiedlungen im Burgenland und der Steiermark, sodass wir auf einen neuerlichen Bestandszuwachs hoffen.“